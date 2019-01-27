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  5. 27 Ocak 2019 20:41

Girona 0 - 2 Barcelona (La Liga)

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Barcelona, deplasmanda Girona ile karşılaştı. Rakibini 2-0 yenen Barcelona, üst üste 8. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Girona 0 - 2 Barcelona (La Liga)
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İspanya La Liga'nın lideri Barcelona, 21. haftada deplasmanda Girona ile karşılaştı. Barcelona, Girona'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

maçında 15. galibiyetini alan Barcelona'ya 3 puanı getiren golleri 9. dakikada Semedo ve 68. dakikada Lionel Messi attı. Messi, son 7. maçında 10. golüne ulaştı.

Puanını 49'a çıkartan Barcelona, 44 puanlı Atletico Madrid'in 5 puan önünde haftayı lider tamamladı. Girona ise 24 puanla 13. sırada kaldı.

Barcelona, 22. hafta maçında Camp Nou'da Valencia'yı konuk edecek. Girona ise Eibar deplasmanına gidecek.

La Liga , barcelona , Girona
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