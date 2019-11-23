  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İspanya Ligi
  5. 23 Kasım 2019 16:43

Granada'da İsmail Köybaşı yine kadro dışında kaldı

Granada'da forma giyen İsmail Köybaşı, teknik direktör Diego Martinez'in tercihiyle 3 haftadır kadro dışında tutuluyor.

Granada'da İsmail Köybaşı yine kadro dışında kaldı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

La Liga'nın 14. haftasında bu akşam Atletico Madrid'e karşı oynayacak Granada'da 20 kişilik kadro açıklanırken, İsmail Köybaşı'nın bir kez daha kadro dışında kaldığı görüldü.

Teknik direktör Diego Martinez, İsmail Köybaşı'na şimdiye kadar sadece 11. haftada deplasmanda oynadıkları ve 3-1 yenildikleri Getafe maçında şans tanımıştı.

İsmail Köybaşı, Ağustos ayı sonunda Granada ile 1+1'lik sözleşme imzalamıştı. Getafe karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Köybaşı, 45 dakika oyunda kalıp, teknik direktör Martinez'in kararıyla ikinci yarının başında değiştirilmişti.

La Liga'ya yeni çıkan ve iyi bir başlangıç yapan Granada 13. hafta sonunda 20 puanla 8. sırada bulunurken, Atletico Madrid ise 24 puanla 3. sırada yer alıyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , kadro dışı , ismail köybaşı , granada , İspanya'dan futbol
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM