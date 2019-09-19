Guti'den flaş karar! O teklifi reddetti

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan ve sezon başında siyah-beyazlılardan ayrılan Guti'ye Avurpa'nın birçok takımından teklifler gelmişti.

Son olarak Yunanistan'ın Aris takımı ile görüşen Guti, 1 haftalık müzakerelerin ardından kararını Yunan temsilcisine iletti.

İspanyol AS Gazetesi'nde yer alan habere göre Guti, Aris'in teklifini reddetti. Guti'nin bu teklifi redddetmesinin nedeni ise; yeni bir ülkede, güvenilirliği düşük bir görevde bulunmak istemesi olarak belirtildi.

