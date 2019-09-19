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  5. 19 Eylül 2019 17:08

Guti'den flaş karar! O teklifi reddetti

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Guti, geçtiğimiz sezon Siyah Beyazlılar'da Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görev yapmıştı. Kara Kartal'dan ayrıldığı günden bu yana boşta olan 42 yaşındaki Real Madrid efsanesinin Aris'in başına geçeceği iddia edilirken konuyla ilgili olarak...

Guti'den flaş karar! O teklifi reddetti
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan ve sezon başında siyah-beyazlılardan ayrılan Guti'ye Avurpa'nın birçok takımından teklifler gelmişti.

Son olarak Yunanistan'ın Aris takımı ile görüşen Guti, 1 haftalık müzakerelerin ardından kararını Yunan temsilcisine iletti.

İspanyol AS Gazetesi'nde yer alan habere göre Guti, Aris'in teklifini reddetti. Guti'nin bu teklifi redddetmesinin nedeni ise; yeni bir ülkede, güvenilirliği düşük bir görevde bulunmak istemesi olarak belirtildi.

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guti , aris
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