Kevin-Prince Boateng: Menajerim 'Barcelona'ya gidiyoruz' deyince, Espanyol zannettim

Barcelona'nın geçtiğimiz kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, transferinin gerçekleşme sürecine dair önemli itiraflarda bulundu.

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyerken Barcelona'dan teklif aldığına inanamadığını söyleyen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Menajerim beni aradı ve İnter maçında iyi oynamam gerektiğini çünkü beni o maçta izleyeceklerini söyledi ve maçtan sonra gelip "Barcelona'ya gidiyoruz" dedi. Ben ilk duyduğumda Barcelona şehrinin diğer takımı Espanyol'a transfer olacağımı zannettim. Sonra 'gerçekten Barcelona'ya gidiyoruz' dedi ve o an inanılmazdı. Ben bu transfere sportif direktörün beni aradığı ana kadar inanmadım."

Ganalı futbolcu Boateng, bu sezon Barcelona forması altında 3 maça çıkıp 213 dakika forma giyerken gol ya da asist katkısı yapamadı.

