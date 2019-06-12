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  5. 12 Haziran 2019 14:56

Kylian Mbappe'den Real Madrid açıklaması

Fransa Milli Takımı ve PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe, Real Madrid sorusuna sitemkar bir cevap verdi. Mbappe, Şu anda Real Madrid hakkında konuşmanın zamanı değil. Bana her zaman aynı soruyu soruyorsunuz ama şu anda zamanı değil dedi.

Kylian Mbappe'den Real Madrid açıklaması
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappe, Real Madrid ile anılmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu, bir gazetecinin Real Madrid ile alakalı sorusuna ise sitemkar cevap verdi.

Fransa Milli Takımı'nın Andorra'yı 4-0 yendiği maçtan sonra konuşan 20 yaşındaki oyuncu, Real Madrid'e muhtemel transferi hakkında "Şu anda Real Madrid hakkında konuşmanın zamanı değil. Bana her zaman aynı soruyu soruyorsunuz ama şu anda zamanı değil" dedi.

Geçtiğimiz sezon PSG ile 43 resmi maça çıkan Mbappe, 39 gol atıp 17 de asist yaptı.

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