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  5. 14 Eylül 2018 11:08

La Liga maçı ABD'de oynanacak !

La Liga Başkanı Javier Tebas, Barcelona'nın Girona'yı konuk edeceği La Liga mücadelesinin 26 Ocak tarihinde ABD'de Miami kentinde oynanacağını açıkladı.

La Liga maçı ABD'de oynanacak !
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İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Barcelona’nın Girona’yı konuk edeceği karşılaşmanın ABD’de oynanacağını açıkladı. Son günlerin tartışılan ve merak edilen konusuna açıklık getiren Tebas, müsabakanın 26 Ocak’ta Miami’de oynanacağını belirtti.

Tarithte ilk kez bir lig karşılaşması farklı bir ülkede oynanacak. İlerleyen dönemde de bir pazarlama stratejisi olarak La Liga maçlarının zaman zaman ABD’de oynanması bekleniyor. Miami şehrinin de yer aldığı ABD’nin Florida eyaleti, Hispanik nüfusun en yoğun olduğu ABD eyaletlerinin başında gelmekte.

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