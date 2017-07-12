La Liga'da bilmece gibi transfer

Atletico Madrid Kulübü, Sevilla forması giyen 27 yaşındaki 'Vitolo' lakaplı Victor Machin Perez'i transfer ettiğini açıkladı.

Ancak Sevilla Kulübü Başkanı Jose Castro dün yaptığı açıklamada İspanyol oyuncunun takımda kalacağını ve 2020'de sona eren sözleşmesini 2 yıl uzatma konusunda anlaşma sağlandığını söylemişti. Vitolo'nun serbest kalma bedelinin de 50 milyon euroya çıkarıldığı ifade edilmişti. Bunun üzerine Atletico Madrid'in Vitolo'nun transferini duyurması kafaları karıştırdı.



Serbest kalma bedelini cebinden ödedi

Vitolo'nun, Sevilla ile 2020 Haziran ayına kadar olan sözleşmesini tek taraflı feshetmek için 37,5 milyon euroluk bedeli cebinden ödediği aktarıldı.

Las Palmas'ta oynayacak

Tecrübeli oyuncunun Atletico Madrid'in transfer cezası nedeniyle 1 Ocak 2018'e kadar Las Palmas'ta kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.