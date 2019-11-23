  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İspanya Ligi
  5. 23 Kasım 2019 17:00

Leganes 1 - 2 Barcelona

La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Leganes'i 2-1 yendi.

Leganes 1 - 2 Barcelona
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

La Liga'da lider konumda olan Barcelona, son sıradaki Leganes karşısında 1-0 yenik duruma düştüğü maçta, galibiyet gollerini ikinci yarıda buldu.

Karşılaşmada Leganes'in golünü 12. dakikada Faslı futbolcu Yusuf En Nesyri atarken, Barcelona'nın golleri ise Luis Suarez (Dk. 53) ve Arturo Vidal'den (Dk. 80) geldi.

Barcelona'da bu sezon 5. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Sergio Busquets gelecek hafta deplasmandaki Atletico Madrid maçında forma giyemeyecek.

Barcelona aldığı galibiyetle puanını 28'e yükseltirken, Leganes ise 6 puanda kaldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
La Liga , barcelona , leganes , İspanya'dan futbol
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM