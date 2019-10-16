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  5. 16 Ekim 2019 17:37

Lionel Messi 6. kez Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu

Barcelona forması giyen Lionel Messi ödüle doymuyor. Messi, 6. kez Altın Ayakkabı'nın sahibi olmayı başardı.

Lionel Messi 6. kez Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu
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İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Avrupa'da yılın en golcü ismine verilen Altın Ayakkabı ödülünü 6. kez kazandı.

Lionel Messi geçtiğimiz sezon oynadığı 50 maçta gösterdiği 51 gol 22 asistlik performansı ile bu ödüle hak kazanmış oldu. Arjantinli yıldız ayrıca Altın Ayakkabı'yı 6 farklı sezonda da kazanan tarihteki ilk futbolcu unvanını elde etti.

32 yaşındaki yıldız oyuncu bundan önceki 5 ödüle 2009-2010'da 34, 2011-2012'de 50, 2012-2013'te 46, 2016-2017'de 37, 2017-2018'de 34 ve 2018-2019'da 36 gol atarak sahip olmuştu.

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