Messi, Barcelona ile sözleşme uzattı

Uzun süreden beri Barcelona'ya imza atıp atmayacağı tartışılan Messi son kararını verdi.

Katalan ekibiyle 3+1 yıllık anlaşma konusunda mutabakata varan Messi'nin yeni sözleşmesinin bugün açıklanması bekleniyor.

YILLIK KAZANCI DUDAK UÇUKLATIYOR

Yeni sözleşmeyle birlikte yıllık 30 milyon Euro (125 milyon TL) kazanacak olan Messi'nin serbest kalma bedeli 300 milyon Euro olacak

Hala Barcelona ve La Liga tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde tutan Lionel Messi, Katalan ekibi ile 8 La Liga ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Messi halen zirvesinde olduğu parlak kariyerinde, 5 kez de Altın Top ödülüne layık görüldü.