Messi: Ronaldo ile yakın arkadaş değiliz

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımda kalıp kalmayacağı taraftarlar arasında endişe konusu. Ancak Katalan ekibinin kaptanı, takımın kupalar kazanmasının sözleşme fesih maddesinden daha önemli olduğunu söyledi.

Sport gazetesine röportaj veren Messi, sözleşmesinin detayları hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi. Sezon sonunda bedelsiz ayrılacağı yönündeki haberler için konuşmaktan sakınan dünyanın en ünlü 10 numarası, "Benim için ekstra para kazanmak veya sözleşme önemli değil. Beni asıl motive eden şeyler kupalar kazanan bir takım" dedi.

Taraftarlara güvence veren Messi, "Söyleyebileceğim tek şey mümkün olduğu kadar Barcelona'da oynamak istiyorum. Kayerim boyunca buranan evim olduğunu söyledim. İstediğim için buradayım. Burada oynamak istiyorum çünkü fiziksel olarak iyiyim ve bu takımın önemli bir oyuncusuyum" sözleriyle İspanyol devinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"NEYMAR'IN TRANSFERİ KONUSUNDA BİLGİM YOK"

Tekrar takıma dönmesi gündeme gelen ancak yaz transfer döneminde PSG'de kalan Neymar'ın dönmesine sıcak bakan Arjantinli yıldız, "Dürüst olmam gerekirse Neymar'ın geri dönmesini istedim. Ancak bazı insanların da dönmesini istememesini anlayabilirim. Gidişiyle ilgili sorunlar olmuş olabilir; ancak ben olayın sportif yönünden bakıyorum. Bana öre Neymar, dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Onun takımda olması hedeflerimize ulaşmamızda şansımızı artırır. Olmazsa da takımı düşünmek ve hedeflerimize odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.

Barcelona'nın Neymar transferi için her şeyi yapıp yapmadığıyla ilgili soruya ise yıldız oyuncu, "Yönetimde neler olduğunu bilmiyorum. Neymar ile konuştum ve bana neler olduğunu anlattı. Geri dönmek için sabırsız. Yönetimin transfer için teklif yapıp yapmadığını bilmiyorum. Sadece Neymar'ın gelmek istediğini biliyorum. PSG ile görüşmelerin çok zor olmasını anlıyorum. Neymar transferi de kolay değil. Bir öneride bulunamam çünkü her şeyi bilmiyorum... Ancak imaj hakları, pazarlama, sponsorluklar... Her şey büyüyor. Bunlar kulübü ekstra yükler getiriyor. Sonunda transfer de olmadı. Transferin gerçekleşmemesinin ardından Neymar ile görüşmedim; çünkü sakatlandım ve yeni çalışmalara başladım." yanıtını verdi.

RONALDO'NUN YEMEK TEKLİFİ

Her zaman Ronaldo ile kıyaslanan Messi, Portekizli ile yakın arkadaş olmadıklarını dile getirirken; "Her zaman söylediğim gibi, onunla bir sorunum yok. Yakın arkadaş olmayabiliriz; çünkü aynı takımda oynamadık. Buna karşın onu her zaman ödül törenlerinde görüyorum ve bir problemimiz yok. Son ödül töreninde de uzun süre konuştuk" dedi.

Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerde Messi ile akşam yemeği yemek isterim sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Lionel Messi, "Bir yemek olur mu olmaz mı bilememe; çünkü çeşitli nedenlerden dolayı yollarımızın kesişip kesişmeyeceğini bilemem. İkimizin de kendi yaşamları ve planları var. Ancak öyle bir teklif gelirse de kabul ederim" ifadelerini kullandı.

