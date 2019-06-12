Miguel Ángel Gil Marín, Antoine Griezmann'ın Barcelona'ya transfer olacağını açıkladı

Atletico Madrid CEO’su Miguel Angel Gil Marin, Antoine Griezmann’ın gelecek sezon Barcelona’da oynayacağını Mart ayından bu yana bildiğini söyleyerek beklenen transferi resmen duyurmuş oldu.

Gil Marin, Fransız yıldızın sözleşmesindeki madde nedeniyle Barcelona’ya transferi 1 Temmuz’da resmen açıklanacağını belirtti. Kulübün CEO’su “Mart ayından bu yana nerede oynayacağı belliydi. Barcelona ile anlaşmıştı. Griezmann önümüzdeki sezon Barcelona’da oynayacak” dedi. Katalan ekibi, 1 Temmuz’da serbest kalma bedeli 120 milyon Euro’ya düşecek Griezmann’a resmi imzayı attıracak.

Barcelona adı uzun zamandır anılan ancak son olarak PSG’ye gideceği iddia edilen Antoine Griezmann, Andorra maçı öncesinde ise “Gelecek sezon hangi takımda olacağımı biliyorum” açıklaması yapmıştı.

