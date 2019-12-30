  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İspanya Ligi
  5. 30 Aralık 2019 22:18

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Melisa Kerman ile evlendi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, voleybol kariyerini İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde sürdüren Melisa Kerman'la İzmir'de evlendi.

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Melisa Kerman ile evlendi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu dünya evine girdi.

Kaya Termal Otel'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kıydığı nikahta Melisa Kerman ile Okay Yokuşlu'nun şahitliklerini Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, teknik direktör Zafer Bilgetay, voleybolcular Ece Hocaoğlu ile Buket Yılmaz yaptı.

Törene çiftin ailelerinin yanı sıra milli futbolcular Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş'ın da aralarında bulunduğu spor camiasından isimler katıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Futbol , nikah , evlendi , okay yokuslu , melisa kerman kimdir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM