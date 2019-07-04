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  5. 04 Temmuz 2019 15:25

Monchi, Ever Banega'yı resmen açıkladı! Cimbom'a flaş haber

Sevilla'nın sportif direktörü Monchi, Galatasaray'ın uzun bir süredir peşinden koştuğu Ever Banega'yla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Takımın yeni oyuncuları Joan Jordan ve Diego Carlos'un imza töreninde konuşan 50 yaşındaki futbol adamı, 31 yaşındaki...

Monchi, Ever Banega'yı resmen açıkladı! Cimbom'a flaş haber
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Sevilla Sportif Direktörü Monchi, yeni transferlerin imza töreninde Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ever Banega'yla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Takımın yeni oyuncuları Joan Jordan ve Diego Carlos'un imza töreninde konuşan Monchi şu ifadeleri kullandı:

"Banega'yla ilgili en önemli şey onun sportif performansı. Benim kafamda onu satmak ya da gelecek yıl bedavaya vermek yok. Saç renginin ötesinde süper motive. Ever bu sezonki projenin önemli parçalarından biri olacak."

Monchi'nin bu sözleri, Cimbom'un Banega transferinin zora girdiği şeklinde yorumlandı. Sevilla ile bir yıl daha sözleşmesi kalan yıldız ismin güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 15 milyon Euro.

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