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  5. 22 Temmuz 2017 15:28

Neymar, PSG'ye gitmek istiyor !

Barcelona'nın yıldız golcüsü Neymar, PSG'e gitmek için yönetimden izin istedi.

Neymar, PSG'ye gitmek istiyor !
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Dünya transfer gündemini yakından meşgul eden Neymar&PSG flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Barcelona oyuncusunu bırakmak istemezken, 222 milyon euroluk serbest kalma maddesi, Katalan ekibinin elini kolunu bağlıyor.

Neymar'ın babasının geçtiğimiz günlerde PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile görüşme yaptığına dair iddialar ortaya atılırken, Fransız Le Parisien gazetesi bir adım daha ileriye giderken, Neymar'ın bazı takım arkadaşlarına, PSG'ye gitmek istediğine dair sözler söylediğini öne sürdü. 

Gerçekleşmesi halinde futbol tarihinin en pahalı futbolcusu unvanını alması beklenen Neymar'ın, Messi ile birlikte oynamaktan memnun olsa da, lider olabileceği PSG'de, Dani Alves, Thiago Silva gibi isimlerle oynamak istediği belirtiliyor.

(Fanatik)

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