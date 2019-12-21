ÖZET | Barcelona 4-1 Alaves maç sonucu

Barcelona, İspanya La Liga'nın 18. haftasında evinde Alaves ile karşılaştı. Camp Nou'daki mücadeleyi 4-1 kazanan Barcelona, rakibi karşısında son 12 maçta 11. galibiyetini aldı. Barcelona - Alaves maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller, 14. dakikada Griezmann, 45. dakikada Vidal, 69. dakikada Messi ve 75. dakikada penaltıdan Suarez ile geldi. Alaves'in tek sayısını ise 56. dakikada Pons kaydetti.

MESSİ'DEN YENİ REKOR

Arjantinli yıldız Lionel Messi, bu maçla birlikte son 10 yılda 9. kez Barcelona ve Arjantin formasıyla yılda 50 gol barajını yakaladı.

Bu sonucun ardından Barcelona 2 haftalık beraberlik serisini noktalayarak 39 puana yükselirken, galibiyet hasreti 4 maça yükselen Alaves ise 19 puanda kaldı.

La Liga'nın 19. haftasında Barcelona deplasmanda Espanyol ile karşılaşacakken, Alaves ise evinde Betis'i konuk edecek.

