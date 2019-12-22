ÖZET | Osasuna - Real Sociedad maç sonucu: 3-4

La Liga'nın 18. haftasında Osasuna - Real Sociedad karşı karşıya geldi. Tam 7 golün çıktığı mücadelede Sociedad'ın gollerini 15. dakikada Mikel Oyarzabal, 18. dakikasında Portu 28. dakikada M. Ødegaard ve 79 dakikada Isak kaydetti. Ev sahibi Osasuna'nın golleri ise 46. dakikada Aridane, 48. ve 84. dakikada Ávila'dan geldi. Osasuna Real Sociedad maç özeti ve detayları haberimizde...

Bu galibiyetle Real Sociedad puanını 31'e yükselterek ligde 4. sıraya yerleşti. Osasuna ise 23 puanla 12. sırada kaldı.

La Liga'nın 19. haftasında Real Sociedad evinde Villareal'i konuk ederken, Osasuna, Celta Vigo deplasmanında 3 puan arayacak.

