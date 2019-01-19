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  5. 19 Ocak 2019 21:15

Real Madrid 2 - 0 Sevilla

La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid sahasında Sevilla'yı Casemiro ve Luka Modric'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Real Madrid 2 - 0 Sevilla
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La Liga'da haftanın en önemli maçlarından biri Real Madrid ile Sevilla arasındaydı. Rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya kouyan Eflatun Şimşekler, 2-0 kazandı ve bu sezon ligde ilk kez büyük bir maç kazanmış oldu.

Maç boyunca Vachlik'i geçemeyen Real Madridli oyuncular, duvarı 78. dakikada Casemiro'nun nefsi golüyle yıktı ve maç sonuna kadar üstünlüğünü korudu ve uzatmada bu kez da Modric ile bir gol bulup maçı da bu skorla kazandı.

Böylece 36 puana yükselen Real, 4 maçtır galip gelemeyen rakibinin 3 puan önünde yer aldı.

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