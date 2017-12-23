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  5. 23 Aralık 2017 17:13

Real Madrid - Barcelona: 0-3

La Liga'da oynanan El Clasico'da Real Madrid'e konuk olan Barcelona, Suarez, Messi ve Vidal ile ile ezeli rakibini 3-0 yendi ve puan farkını 14'e çıkardı.

Real Madrid - Barcelona: 0-3
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La Liga'nın 17. haftasında El Classico heyecanı yaşandı.

Lider Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'in mabedi Santiago Bernabeu'ya konuk oldu.

Tüm dünyada milyonlarca kişinin nefeslerini tutarak izlediği mücadeleyi Barcelona, Luis Suarez, Messi, ve Aleix Vidal'in attığı gollerle 3-0 kazandı.

Katalan ekibi elde ettiği farklı galibiyetle puanını 45'e yükseltti ve 17 hafta sonunda Real Madrid'in 14 puan önüne geçti.

Real Madrid'de Dani Carvajal 63. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bırakırken, Real Madrid şampiyonluk yarışından iyiyden iyiye koptu.

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