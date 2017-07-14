Real Madrid Ceballos'u Barcelona'nın elinden kaptı

Geçen sezonu Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğu ile kapatan Real Madrid sezonun ikinci transferini gerçekleştirdi. Daha önce Theo Hernandez'i kadrosuna katan Real Madrid Dani Ceballos ile anlaştı.

Barcelona'nın da istediği orta saha oyuncusu için 17 milyon Euro karşılığında Real Betis ile anlaşan Real Madrid oyuncuyla da 6 yıllık sözleşme imzaladı.

1996 doğumlu oyuncu geçen sezon altyapısından yetiştiği Real Betis'te 30 maça çıkarken iki gol atıp iki de asist yaptı. Bu yaz oynanan U21 Avrupa Şampiyonası'nda finalde Almanya'ya kaybeden İspanya takımında gösterdiği performansla adından söz ettiren Ceballos için Real Madrid oyuncunun sözleşmesinde bulunan çıkış maddesini kullanarak eflatun-beyazlı formayı giydirdi.

Dani Ceballos'un geçtiğimiz aylarda Barcelona ve Messi'yi öven, Cristiano Ronaldo'yu ise eleştiren tweetleri gündeme gelmiş ardından genç futbolcu bu tweetleri silmişti.