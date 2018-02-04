Real Madrid dökülüyor !

Levante, 22. hafta maçında Reel Madrid'i Ciutat de Valencia Stadı'nda konuk etti. Mücadelenin 11. dakikasında Toni Kroos'un pasında topla buluşan Sergio Ramos, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü attı.

42. dakikada Emmanuel Boateng, kaleci Keylor Navas'dan dönen şutu gole çevirerek skora eşitlik getirdi ve ilk yarı 1-1 berabere bitti.

İKİNCİ YARIDA DA KARŞILIKLI BİRER GOL GELDİ

Karşılaşmanın 82. dakikasında Isco'nun golüyle Real Madrid, bir kez da üstünlüğü yakaladı. 89. dakikada Giampaolo Pazzini, skoru 2-2 yaparak maçın sonucunu belirledi.

BARCELONA KAZANIRSA FARK 21 OLACAK

Dördüncü sıradaki Real Madrid bu skorla, puanını 39 yaptı. Lider Barcelona'nın pazar günü Espanyol'u yenmesi durumunda Real Madrid'le arasındaki puan farkı 21'e çıkacak.