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  5. 29 Kasım 2018 21:03

Real Madrid, Manchester City'den Brahim Diaz ile anlaştı

Real Madrid, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brahim Diaz ile anlaşmaya vardı. 19 yaşındaki İspanyol oyuncu 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Real Madrid, Manchester City'den Brahim Diaz ile anlaştı
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Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Real Madrid, ilk transferini Manchester City'den yapmaya hazırlanıyor.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Real Madrid, Manchester City ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan 19 yaşındaki Brahim Diaz ile her konuda anlaştı.

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Diaz'ın sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala başka bir takıma imza atma hakkı bulunuyor. Real'in Ocak ayında Diaz ile resmi sözleşme imzalayacağı ve genç futbolcunun yeni sezonda Real Madrid forması giyeceği belirtildi.

Manchester City'nin 10 numara pozisyonunda görev alan Diaz'ı yeni sözleşme imzalaması için uğaştığı ancak genç futbolcunun Real'e gitmek için Manchester City'den gelen teklifi kabul etmediği kaydedildi. Kaynak: Sporx

Manchester City , Brahim Diaz , real madrid
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