Real Madrid, Mbappe için 216 milyon euro verdi

Transfer döneminde Barcelona'nın yıldızı Neymar ile birlikte baş aktör hâline gelen Kylian Mbappe hakkında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

İspanyol gazatesi Marca'nın iddiasına göre Real Madrid ve Monaco 180 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlamıştı. Ancak Monaco yöneticileri transfer iddialarını reddederek genç yıldızın transferi konusunda onay verebilecekleri bir teklif almadıklarını açıkladılar.

Real Madrid'in yaptığı son teklifte 150 milyon Euro'luk net ücreti az bulan kırmızı beyazlılar, İspanyolların bonuslarla beraber sunduğu 180 milyon Euro'yu net ücret olarak istiyor. Monaco bu satıştan dolayı devlete ödenecek %19'luk vergiyi de Real Madrid'in karşılamasını talep etti. Yaklaşık 34,5 milyon Euro tutan vergi bedelini de denkleme katınca Mbappe transferi için Real Madrid'in ödemesi gereken bonservis 216 milyon Euro'ya kadar çıkıyor.

EuroSport