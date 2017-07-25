Real Madrid, Monaco ile Mbappe için 180 milyon euroya anlaştı

Marca'nın haberine göre genç Fransız forvet için eflatun beyazlılar, Monaco'ya 180 milyon euro ödeyecek. Bu ücretin 160 milyon eurosu garanti para olacak, kalan 20 milyon euro da bonus şeklinde olacak.

İmzaların atılmasının ardından futbol tarihinin transfer rekoru kırılmış olacak. Kamerun asıllı futbolcu, geçen sene 105 milyon euro karşılığında Juventus'tan Manchester United'a giden Paul Pogba'yı geride bırakacak.

Futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzalanacak, aylık kazancı 7 milyon euro olacak. Genç yıldızı, özellikle vatandaşı Zinedine Zidane çok istiyordu.