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  5. 01 Aralık 2018 21:17

Real Valladolid 2 - 4 Leganes

La Liga'da milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid evinde Leganes'e 4-2 mağlup oldu. Valladolid'in ikinci golünü Enes Ünal kaydetti.

Real Valladolid 2 - 4 Leganes
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La Liga'nın 14. hafta mücadelesinde Real Valladolid, Jose Zorrilla Stadı'nda Leganes'i ağırladı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip Leganes, 11. dakikada Dimitrios Siovas, 42. dakikada Oscar Rodriguez, 66. ve 75. dakikalarda Guido Carrillo'nun golleriyle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibin gollerini, 50. dakikada Toni Villa ve 90+3'üncü dakikada milli futbolcu Enes Ünal kaydetti.

Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Leganes, 15. sıraya yükselirken, 17 puanda kalan Real Valladolid ise 14. sıraya geriledi.

enes ünal , Real Valladolid - Leganes
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