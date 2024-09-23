Isparta 32 Spor'da teknik direktör Fuat Buruk istifa etti.
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 4 haftada kalesinde 7 gol gören ancak sadece 1 gol atabilen Isparta 32 Spor'da teknik direktir Fuat Buruk istifa etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve geride kalan 4 haftada 1 puan toplayan Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Fuat Buruk istifa etti.
Fuat Buruk yönetiminde 4 maça çıkan Isparta 32 Spor, kalesinde 7 gol görürken, sadece 1 gol atabildi. Isparta 32 Spor, ligde 1 puanla 17. sırada yer alıyor.
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