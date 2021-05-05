İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi Finali için taraftar sayısını verdi!

UEFA, Şampiyonlar Ligi Finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınacağını açıkladı.

İstanbul'da oynanacak 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda finalist takımların taraftarları için 4 bin adet bilet ayrılacak.

İLK FİNALİST BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 2-1 kazanan Manchester City, sahasında oynadığı rövanş maçında Paris Saint-Germain'i 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. Manchester City'nin finaldeki rakibi, Real Madrid-Chelsea eşleşmesinin galibi olacak.

2021 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.