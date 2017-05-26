İşte Arjantin’in yeni hocası !

Şili Milli Takımı ile başardıklarıyla Unai Emery’nin ayrılmasından sonra Sevilla’nın başına geçen ve takımını Şampiyonlar Ligi ön elemesine sokmayı başaran Jorge Sampaoli’nin yeni durağı Arjantin Milli Takımı oldu.

Sevilla, 57 yaşındaki Arjantinli teknik adamın daha önce “Gençliğimden beri hayalim” dediği göreve başlayacağını, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamaya göre 1 Haziran’da göreve başlayacak olan Sampaoli, 2015’te Copa America’yı kazanan Şili Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapıyordu.

Şili’yle aynı zamanda 2014 Dünya Kupası’nda da etkileyici bir performans sergileyen Sampaoli’nin Şili kariyerinde çıktığı 21 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. Unai Emery’nin Paris Saint-Germain yolunu tutmasıyla Sevilla’nın başına getirilen deneyimli çalıştırıcı, La Liga’da geçirdiği bir sezonda başarılı bir grafik çizdi.

2016-2017 sezonunda 53 maçta 27 galibiyet alan Endülüslüler, 12 kez berabere kaldı, 14 kez de mağlup oldu. Sevilla, ligde uzun süre şampiyonluk potasında yer alırken, sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı kazanarak noktaladı.