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  4. 09 Ekim 2018 10:36

İşte Bülent Uygun'un yeni takımı !

Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörlerinden biri olan Bülent Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan'ın başına geçti.

İşte Bülent Uygun'un yeni takımı !
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Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan sonrasında kariyerine teknik adam olarak devam eden Bülent Uygun'un yeni takımı belli oldu.

Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile anlaştıklarını açıkladı. Tecrübeli teknik adam kariyerinde Sivasspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gazianetpspor, Umm Salal, Osmanlıspor ve Al Gharafa takımlarını çalıştırdı. Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Başakşehir'i konuk ettiği maçı Bülent Uygun, Semih Şentürk ve Tuncay Şanlı tribünden izledi.

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