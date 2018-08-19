  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 19 Ağustos 2018 10:20

İşte Emre Akbaba’nın Galatasaray’a maliyeti

Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladığı oyuncuya, yıllık 1 milyon 750 bin avro ücret ödeyecek.

İşte Emre Akbaba’nın Galatasaray’a maliyeti
A+ A-

Galatasaray Kulübü, Aytemiz Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Emre Akbaba ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını ve oyuncuya yıllık 1 milyon 750 bin avro ödeneceğini duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel futbolcu Emre Akbaba ve kulübü Aytemiz Alanyaspor ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne 4 milyon avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Her bir futbol sezonu için oyuncuya net 1 milyon 750 bin avro sabit transfer ücreti ödenecektir.”

son dakika galatasaray haberleri , galatasaray haberleri , galatasaray , emre akbaba , maliyeti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM