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  4. 09 Ağustos 2018 11:43

İşte Fatih Terim'in büyük planı !

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Kupa finalinin ardından Süper Lig'de ilk 3 hafta kayıp istemediğini futbolcularına bildirdi.

İşte Fatih Terim'in büyük planı !
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Yeni sezonun ilk resmi maçında Süper Kupa finalinde Akhisar’a penaltılarla kaybeden Galatasaray’da takımın aldığı sonuçtan çok, sergilenen kötü futbol camiayı endişelendirmişti. Habertürk’ün haberine göre, karşılaşmanın ardından oyuncularını haşlayan teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig’in başlamasına günler kala öğrencilerine ültimatom verdi.

Ligi Ankaragücü deplasmanında açacaklarını sonrasında ise iki hafta üst üste Türk Telekom Stadı’nda oynayacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcının, “Şampiyon takıma yakışır şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Bir kaza yaptık ancak bu geride kaldı. Şimdi lige çok iyi başlayıp Şampiyonlar Ligi'ne kadar da oyunumuzu geliştirmeliyiz. İlk 3 hafta kesinlikle hata istemiyorum. 9 puanı toplayarak Trabzon deplasmanına kayıpsız gitmeliyiz” dediği öğrenildi.

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