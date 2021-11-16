  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

Bu sezon başında genç oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe derbisine hazırlanan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim milli maçları tek tek izleyerek takıma katkı sağlayacak isim arıyor.

SLIMANE'Yİ İZLERKEN NDONG'U BULDU
Sarı-kırmızılı ekip devre arasında 6 numaraya takviye yapmaya hazırlanırken sezon başında gündeme gelen Tunuslu Anis Slimane, menajerlerin de önerisiyle listeye yeniden dahil edildi. Fatih Terim daha önce beğenmemesine rağmen Danimarka'nın Brondby takımında oynayan oyuncuyu bir kez daha izledi.

AANHOLT'UN YERİNE
Tunus'un, Ekvador Ginesi ile oynadığı Dünya Kupası grup eleme maçında Slimane için rapor tuttu. Ancak Terim'in gözüne çarpan Ekvador Ginesi'nin sol beki Basilio Ndong oldu. Başarılı çalıştırıcı, Jaziri, Khazri ve Kechrida gibi önemli forvet oyuncuları karşısında mükemmel bir performans gösteren ve takımının 1-0 kazanmasında önemli pay sahibi olan 22 yaşındaki sol beki çok beğendi.

TERİM ŞARTLARINI SORDU
Van Aanholt'a iyi bir alternatif isteyen Fatih Terim, yönetimden bu oyuncunun şartlarının araştırılmasını talep etti. Ndong, Terim'in kendisini izlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TRANSFER EDİLEBİLİR
Anis Slimane'yi takibe alan Fatih Terim'in gözüne Basilio Ndong takıldı. Westerlo'nun Norveç'ten IK Start'ta kiraladığı futbolcunun düşük maliyeti bulunması transferinin gerçekleşme olasılığını artırıyor.

GENÇLEŞTİRME OPERASYONU
Son dönemde Kerem, Halil, Berkan, Morutan, Cicaldou gibi genç isimleri futbol piyasasına kazandıran Terim, Ndong ile operasyonlarına devam etmeyi hedefliyor.

Etiketler Galatasaray galatasaray keşif
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Böyle teşvik görülmedi: Aşı olana seks bedava!
İşte Android 12 güncellemesi alacak telefonların listesi
Yazın küle dönen cennet böyle görüntülendi... Hüzünlü sonbahar
Bahçeli'den dikkat çeken, 3600 ek gösterge, EYT ve asgari ücret açıklaması
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan olay açıklama: Zam aralığı...
Yolculuk ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar
Otomobil alacaklar dikkat: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar
Mehmet Barlas için olay sözler: ''Kaşarlanmış manipülatör''
Aleyna Tilki çöl pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Aynı maskeyi 2 saatten fazla kullananlara kötü haber