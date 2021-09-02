İşte Galatasaray'da transferi iptal olan Mostafa Mohamed gerçekleri

Galatasaray'dan Bordeaux'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Mostafa Mohamed konusunda gerçekler ortaya çıktı.

Fransa'da sağlık kontrolünden geçen Mostafa Mohamed'in Bordeaux'ya transferi son anda yattı. Yaşanan olayların perde arkasındaki detaylar herkesi şaşırttı. İşte Mostafa Mohamed gerçekleri...



FALCAO GİDİNCE İPTAL OLDU

11'deki formasını Diagne'ye kaptıran 23 yaşındaki forvet, özel hayatına dikkat etmeyince hocası Fatih Terim'in gözünden düştü ve Bordeaux'ya gitme kararı aldı.Yönetim, Zamalek'i ikna etme noktasına geldi ancak Falcao'nun takımdan ayrılması kesinleşince Mostafa Mohamed konusunda geri adım atıldı.



"BİZE ACI VERİYOR"



7 milyon Euro'ya anlaşılan Bordeaux'dan peşin ödeme yapması istendi. Galatasaray'ın uzlaşmacı tavır sergilememesi üzerine Fransızlar, Mısırlı golcüden vazgeçti.Bordeaux Başkanı Gerard Lopez'den Mohamed'in durumuyla ilgili açıklama geldi. Lopez, "Mohamed inanılmaz üzgün, bu da bize acı veriyor. Kontrolünde olmayan bir şeyin ortasında kaldı. Bize bir problem olmayacağı yönünde garanti verilmişti" dedi.



MENAJERİNDEN ŞOKE EDEN TAVIR



Mostafa Mohamed’i Galatasaray’dan koparmak için kararlı olan menajerler, Bordeaux işi yatınca golcü oyuncuyu eski kulübüne götürme adına çalışmalara başladı. Sarı-kırmızlılar bu gelişmenin ardından 2 milyon dolar isterken, Mısır ekibi oyuncunun mutsuz olduğu haberlerini kasıtlı olarak dolaşıma soktu.



MISIR BASININA HABER YAPTIRILDI



Böylece Mostafa Mohamed konusu Arap saçına döndü. Bordeaux’ya transferi son dakikada Zamalek’ten izin çıkmayınca gerçekleşmeyen Mısırlı forvet için menajerleri yeni bir senaryoyu gündeme soktu. Buna göre 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’da mutsuz olduğu, Fatih Terim ile çalışmak istemediği menajerleri tarafından Mısır basına haber yaptırıldı.



HEDEFLERİ ORTAYA ÇIKTI



Oyuncunun gitmesi için zemin hazırlanmaya başlandı. Oyuncu menajerlerinin Mohamed’i Bordeaux işinin yatmasından sonra ilk planda Zamalek’e geri götürmek istediği ve devre arasında da Avrupa’ya transferinin hedeflendiği ortaya çıktı.

G.SARAY TALEBİNİ İLETTİ



Bu hamle karşısında Galatasaray ise 1.5 sene için ödemek durumunda kalacağı 2 milyon doları Mısırlılardan istedi. Mohamed’i Galatasaray’dan koparma adına kararlı olan menajerlerin Zamalek hamlesine ‘2 milyon doları getirin gitmesine izin verelim’ hamlesiyle yanıt veren sarı-kırmızılılar böylece oyuncundan hemen vazgeçmeyeceğini gösterdi.

SÜRE SIKINTISI



Diğer taraftan Bordeaux işinin gerçekleşmemesinin tek taraflı olmadığı belirlendi. Fransızların 6 milyon euroyu peşin vermeyip 1.5 sene içinde ödemek istemesinin de yine sürecin tıkanmasına neden olduğu ortaya çıktı.



MİLLİ TAKIM DA YOK TRANSFER DE



Mısır Milli Takımı dün gece Dünya Kupası elemelerinde Angola ile karşılaştı. Mostafa Mohamed elemelerin kadrosuna çağrılmış olmasına karşın bu maçın 18 kişilik kadrosunda yer almadı. Mısır basınındaki haberlere göre futbolcu transfer süreci nedeniyle milli takımdan özel izin aldı. Ancak Bordeaux transferi gerçekleşmeyince Mostafa hem milli maçı kaçırdı hem de transferden oldu.



MISIR EKİBİNDEN TMS İDDİASI



Galatasaray’dan Bordeaux’ya transferinde son anda ortaya çıkan pürüz nedeniyle takımında kalan Mustafa Muhammed için Mısır basını tarafından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Satın alma opsiyonunu Zamalek kulübünün peşin istediği belirtilse de, sarı-kırmızılıların bu opsiyonu aktif hale getirmesinin TMS sistemi üzerinden mümkün olduğu öne sürüldü. Cim-Bom’un bunu aktif hale getirmesi durumunda oyuncunun bonservis bedelini de daha sonra yatırabileceği ifade edildi.



''MOHAMED BİZE SÖZ VERMİŞTİ''



Mostafa Mohamed'in Bordeaux’a transferinin gerçekleşmemesini L’Equipe de sayfalarına taşıdı. Haberde Bordeaux Başkanı Gerard Lopez’in açıklamalarına da yer verildi. Lopez’in, “Transferin gerçekleşmemesi nedeniyle hem biz hem de Mustafa Muhammed çok üzüldü. Transferde bir sorun çıkmayacağına dair bize söz verilmişti” dediği yazıldı.

BABASI KULÜBÜ BASMIŞTI



Mısırlı golcünün babası Zamalek kulübünü basmıştı. RMC Sport'a konuşan Mustafa Mohamed'in babası, “Mustafa'nın Bordeaux'ya transferini çözmek için Zamalek kulübündeyim. Galatasaray, Mostafa'nın opsiyonunu kalıcı olarak etkinleştirmeyi kabul etti. Mostafa Fransa'da sözleşme imzalayana kadar Zamalek kulübünün genel merkezinden ayrılmayacağım” demişti.