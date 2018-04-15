İşte Giuliano'nun bonservis bedeli !

Fenerbahçe'nin skor yükünü çeken oyuncuların başında gelen Giuliano'ya Avrupa'nın büyük kulüpleri ilgi gösteriyor. Brezilya Milli Takımı havuzundaki başarılı futbolcuya son olarak Bayer Leverkusen Kulübü talip olmuştu.

Sarı lacivertli yönetim, Giuliano'ya gelen teklifler ve yoğun ilgiden dolayı mutlu. UEFA ile sattığın kadar al anlaşması yapan kulüp, bu amaçla sezon sonunda gelebilecek iyi teklifleri değerlendirme yoluna gidebilir.

Brezilyalı futbolcunun Dünya Kupası'na gitmesi durumunda piyasasının da artacağını düşünen Fenerbahçe yönetimi, oyuncu için en az 15 milyon euro bedel belirledi.