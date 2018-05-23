İşte Göztepe’nin yeni hocası !

Spor Toto Süper Lig’de Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe yeni teknik direktörünü açıkladı. Göz Göz’ün yeni hocası Ümraniyespor’un başarılı çalıştırıcısı Bayram Bektaş oldu. Ümraniyespor Bayram Bektaş yönetiminde Spor Toto 1. Lig’de play-off aşamasına kalmış ve yarı finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a elenmişti.

İstanbul ekibine 1. Lig’de Play-Off oynatan genç teknik adamla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı. Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor’da başlayan 44 yaşındaki çalıştırıcı, Gazişehir Gaziantep ve Ümraniyespor’da da çalıştı. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş, Sarıyer, Antalyaspor ve Altay gibi ekiplerde forma giyen Bayram Bektaş, teknik adamlık kariyerinde ilk kez Süper Lig’de görev yapacak.

Tamer Tuna'dan Göztepe'ye sitem !