İşte Nwakaeme'nin Trabzonspor'a maliyeti !

Törende konuşan Trabzonspor'un As Başkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavililerin transfer ettiği oyuncularla kadrosunu güçlendirirken imza törenlerini de tarihi yapılarda gerçekleştirdiklerini söyledi. Hacısalihoğlu, "Bu sayede tanıtıma ve turizme katkıda bulunmaya çalışıyor. Burası tarihi Trabzon’un simgesi olmuş Atatürk Köşkü. İnanıyoruz ki Atatürk Köşkü’nün Trabzon’un simgesi olduğu gibi Anthony kardeşimiz de Trabzon’un simgesi olacak, Trabzonspor’a başarılar sağlayacak. Bugüne kadar geçmişi çok parlak, Trabzonspor’da da bu başarıları tekrarlayacağına inanıyorum” dedi.
"ATMOSFER HARİKAYDI"
Trabzonspor ve Sivasspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izleyen Anthony Nwakaeme, bordo-mavili taraftarları ve atmosferi çok beğendiğini belirterek, “Trabzonspor’a bana burada olma şansını verdiği için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımın da başarılı olmak için hırsı var. Beni bu da motive ediyor. Burada olmaktan çok mutluyum. Sivasspor maçında gördüğüm her şey çok iyiydi. Taraftarlar, atmosfer harikaydı. Çok iyi insanlar olduklarını gördüm. Her şey çok iyiydi” diye konuştu.
MALİYETİ AÇIKLANDI
Trabzonspor, Hapoel Beer Sheva'dan Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin transfer edildiğini resmen açıkladı.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin transferi için eski kulübü Hapoel Beer Sheva'ya 1,1 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.
Bordo-mavili ekip genç oyuncuya ödenecek sabit ücretin detaylarını da açıkladı. Nwakaeme 3 yıl için toplam 2 milyon 821 bin 500 garanti ücret alacak. Ayrıca oyununu menajeri Pedro Alberto Barbosa Pereira'ya da 135 bin euro ödenecek.
''Profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin kulübümüze transferi konusunda Hapoel Tadiran Beer-Sheva kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;
Hapoel Tadiran Beer-Sheva kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 1.100.000.-EUR ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2018/19 futbol sezonu için 1.016.750.-EUR garanti ücret,
2019/20 futbol sezonu için 900.750.-EUR garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 904.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Futbolcu menajeri Mr. Pedro Alberto Barbosa Pereira'ya menajerlik hizmeti olarak 135.000.-EUR ödenecektir.''