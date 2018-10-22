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  4. 22 Ekim 2018 16:20

İşte Serdar Aziz’in sağlık durumu !

Galatasaray, Bursaspor maçında sakatlanan Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

İşte Serdar Aziz’in sağlık durumu !
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Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Bursaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Aziz’in Şampiyonlar Ligi’nde Schalke ile oynanacak maçta forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Serdar Aziz’in kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Serdar Aziz’in yapılan tetkiklerinde kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi” denildi.

Sakatlığı bulunan Henry Onyekuru, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli’nin tedavilerine ise devam edildiği belirtildi.

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