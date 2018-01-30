İşte Sergen Yalçın'ın ilk transferi

Kasımpaşa, teknik direktör gündemi dışında bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig'den bir çok takımın kadrosuna katmaya çalıştığı Mehmet Batdal konusunda ilerleme kaydeden Kasımpaşa ara transfer döneminin bitimine az bir zaman kala bu transferi bitirmek için uğraş veriyor.

Transferin önümüzdeki saatlerde sonuçlanması bekleniyor.

Son 5 yıldır Başakşehir forması giyen tecrübeli forvetin Başakşehir formasıyla 38 golü bulunuyor.

Mehmet Batdal, daha önce Galatasaray, Karabükspor ve Konyaspor gibi takımlarda forma giymişti.

Bu sezon kaç maç oynadı?

Medipol Başakşehir'de Adebayor'un transferinden sonra fazla forma şansı bulamayan Mehmet Batdal bu sezon ligde 4, Avrupa Ligi'nde 3 maçta görev aldı. Türkiye Kupası ile birlikte toplamda 9 maçta forma giyen Mehmet Batdal 1 gol attı.