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  4. 11 Ekim 2018 13:20

İşte sözleşmesi TL’ye çevrilen ilk futbolcu !

Süper Lig'de sözleşmesi TL üzerinden revize edilen ilk futbolcu Bursaspor'dan Yusuf Erdoğan oldu.

İşte sözleşmesi TL’ye çevrilen ilk futbolcu !
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Süper Lig’de bir ilk! Sözleşmesi TL üzerinden yapılan ilk futbolcu Bursaspor’un kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan oldu…

Bursa.com’da yer alan habere göre; tecrübeli futbolcunun menajeriyle masaya oturan Bursaspor Başkanı Ali Ay, oyuncunun sözleşmesini 5,2 Euro’luk kurla sabitleme konusunda anlaşmaya vardı.

Yusuf, Bursaspor’dan ilk yıl 700, ikinci yıl 800, üçüncü yıl içinse 900 bin Euro kazanıyordu. Buna göre yeşil beyazlı kulüp ile 2020 yılına kadar sözleşmesi devam eden Yusuf Erdoğan son 2 yılı için toplam 8 milyon 840 bin Türk lirası alacak.  Yusuf’un sözleşmesi TL’ye çevrilmemiş olsaydı 2 yıl için güncel kur ile 11 milyon 764 bin Türk lirası alacaktı.

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