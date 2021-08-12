  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İşte ''token'' satışından Fenerbahçe'nin kasasına giren para

İşte ''token'' satışından Fenerbahçe'nin kasasına giren para

İşte ''token'' satışından Fenerbahçe'nin kasasına giren para

Fenerbahçe, "Fenerbahçe Token" ön satış sürecinden 268.5 milyon TL gelir elde edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Paribu Teknoloji A.Ş. ve Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş ile yapılan sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satış sürecinin sonucu olarak; Şirketimiz, 268.500.000 TL gelir elde etmiştir.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe token
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara Altındağ'daki cinayetin katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı
Eser Yenenler'den kötü haber
Ege ve Akdeniz'deki yangınlar uzaydan böyle görüntülendi
En az Türkiye'yi yakan yangınlar kadar acı: 10 yıl!
Marketlerde Depozito İade Sistemi BAŞLIYOR
Memur yüzde 21 istedi, iktidar yüzde 6 verdi; Memur-Sen'den sert tepki
Skandal! Biden'ın oğlunun müstehcen görüntüleri ifşa oldu
Mülteci tartışmaları devam ederken... Sınır hattında son durum böyle görüntülendi
Sinop'ta kara ile deniz birbirine karıştı!