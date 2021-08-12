İşte ''token'' satışından Fenerbahçe'nin kasasına giren para

Fenerbahçe, "Fenerbahçe Token" ön satış sürecinden 268.5 milyon TL gelir elde edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Paribu Teknoloji A.Ş. ve Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş ile yapılan sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satış sürecinin sonucu olarak; Şirketimiz, 268.500.000 TL gelir elde etmiştir.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.