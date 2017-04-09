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  1. 09 Nisan 2017 15:22

İşte Wederson'un yeni takımı

Türkiye'de Türk vatandaşlığına da geçen Gökçek Wederson, Brezilya Serie B Ligi'nde mücadele edecek.

İşte Wederson'un yeni takımı
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Ankaraspor'un 2004 yılında getirdiği Brezilyalılar arasında yer alan Wederson, ülkemizde Fenerbahçe, Bursaspor, Mersin İdman Yurdu ve Adana Demirspor gibi takımların formalarını giymişti.

Türk vatandaşlığına geçerek Gökçek ismini alan futbolcu, 13 yıllık aranın ardından ülkesine dönem kararı aldı. Wederson, Brezilya Serie B takımlarından Americano-RJ ile anlaşmaya vardı.

Takımıyla resmi sözleşme imzalayan futbolcu 1. Lig'e çıkma mücadelesi verecek. Wederson son olarak Adana Demirspor forması giymişti.

Yeni Şafak

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