  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti

İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti

İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti
Güncelleme:

İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson, uzun bir süredir kanserle mücadele ediyordu ve ne yazık ki 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uzun süredir kanser tedavisi gören İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Kariyerinde IFK Göteborg, Benfica, Roma, Fiorentina, Lazio, Sampdoria, Leicester City ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan İsveçli teknik adam, milli takım düzeyinde ise İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler'i çalıştırmıştı.

Kanserle olan mücadelesini kaybeden dünyaca ünlü teknik adam Sven-Goran Eriksson, hastalığını öğrendiği ilk zamanlarda "Çok ciddi bir hastalığım var. En iyi ihtimalle bir yıl, en kötü ihtimalle ise daha az bir ömrüm kaldı. Kesin olarak bir şey söylemek imkansız, bu nedenle düşünmemek daha iyi. Elimden geldiğince dayanacağım. Olumsuzlukların içinde debelenmeyin çünkü bu en büyük olumsuzluktur. Olayların olumlu yanlarını görün" açıklamasını yapmıştı.

Eriksson geçtiğimiz günlerde ise "Beni, yapabileceği her şeyi yapmaya çalışan pozitif bir insan olarak hatırlamanızı umuyorum. Her şey için teşekkürler, koçlar, oyuncular, seyirciler, harikaydı. Kendinize ve hayatınıza iyi bakın. Hoşça kalın" diye konuşmuştu.

Teknik adamlık kariyerinde birçok kupa kazanma başarısı gösteren İsveçli futbol adamı; 1 İtalya Serie A Ligi, 3 Portekiz Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Kupa Galipleri Kupası, 4 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası, 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası ve 2 İsveç Kupası gibi zaferler elde etmişti.

Eriksson, son olarak İsveç 3'üncü Lig ekibi IF Karlstad'da sportif direktörlük koltuğuna oturmuş ancak Şubat 2023'te sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

Etiketler Sven-Göran Eriksson Sven-Goran Eriksson ölüm Sven-Goran Eriksson kimdir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili Özlem Zengin: ''Dilruba tutuksuz yargılansın'' AK Partili Özlem Zengin: ''Dilruba tutuksuz yargılansın'' Balıkesir'de vahşet: Bir baba öz kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de vahşet: Bir baba öz kızını boğarak öldürdü Zerrin Özer'den ''Erdoğan'' itirafı: ''Aylarca psikolojim bozuldu, konserlerim iptal edildi'' Zerrin Özer'den ''Erdoğan'' itirafı: ''Aylarca psikolojim bozuldu, konserlerim iptal edildi'' Flört uygulamasında tanıştığı turist kadını katletti Flört uygulamasında tanıştığı turist kadını katletti Yumurtalıklarından çıkan kitle 30 yıllık cerrahı bile hayrete düşürdü Yumurtalıklarından çıkan kitle 30 yıllık cerrahı bile hayrete düşürdü Feribot ücretlerine rekor zam: Yüzde 40 zam geldi Feribot ücretlerine rekor zam: Yüzde 40 zam geldi Salma Hayek'in 57 yaşına inat, genç mankenlere taş çıkardı Salma Hayek'in 57 yaşına inat, genç mankenlere taş çıkardı İstanbul'da bir garip gelin alma töreni İstanbul'da bir garip gelin alma töreni Sabah neden yorgun uyandığınız belli oldu; işin uzmanı yapılması gerekenleri açıkladı Sabah neden yorgun uyandığınız belli oldu; işin uzmanı yapılması gerekenleri açıkladı Zehra Güneş'in yaz sonu yaz tatilinden dikkat çeken mesajı Zehra Güneş'in yaz sonu yaz tatilinden dikkat çeken mesajı
Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçramıştı... 36 saatlik kabustan geriye bu korkunç manzara kaldı Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçramıştı... 36 saatlik kabustan geriye bu korkunç manzara kaldı Artık karayollarında polis göremeyeceksiniz Artık karayollarında polis göremeyeceksiniz Çalışan emeklilere kötü haber: ''Emekli maaşınız kesilebilir'' Çalışan emeklilere kötü haber: ''Emekli maaşınız kesilebilir'' Süper Lig maçında skandal iddia: Başkanın koruması hakem dövdü Süper Lig maçında skandal iddia: Başkanın koruması hakem dövdü Tesadüfen babasını bulan minibüs şoförü, milyonluk servete ortak oldu Tesadüfen babasını bulan minibüs şoförü, milyonluk servete ortak oldu Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı poza mide bulandıran yorumlar Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı poza mide bulandıran yorumlar Rus ve Ukraynalıların 3 kaçak okulu daha tespit edildi Rus ve Ukraynalıların 3 kaçak okulu daha tespit edildi Otomobil fiyatları düşer mi, çıkar mı derken, beklenen haber geldi Otomobil fiyatları düşer mi, çıkar mı derken, beklenen haber geldi SUV'lar kapış kapış gidiyor: İşte Türkiye'de en çok satan 20 SUV modeli SUV'lar kapış kapış gidiyor: İşte Türkiye'de en çok satan 20 SUV modeli Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Atatürk'ü andı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Atatürk'ü andı