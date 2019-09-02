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  5. 02 Eylül 2019 17:45

Atalanta'da Skrtel gitti, Kjaer geldi

Serie A takımlarından Atalanta, Slovak stoper Martin Skrtel'in sözleşmesini feshettiğini yerine Danimarkalı defans oyuncusu Simon Kjaer'nın kiralık olarak kadroya dahil edildiğini bildirdi.

Atalanta'da Skrtel gitti, Kjaer geldi
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Serie A’da geçen sezonu 3. sırada bitirerek, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanan mavi-siyahlı kulüp, bugün yaptığı iki açıklamada, bir defans oyuncusunu gönderdiğini, bir diğerini ise transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Slovak stoper Martin Skrtel ile 1 yıllık anlaşma sağlayan ancak, bugün kısa bir açıklamayla Skrtel'in sözleşmesinin feshedildiğini duyuran Atalanta, Skrtel’in yerine bir dönem yine Fenerbahçe’de forma giyen Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer’nın kadroya katıldığını belirtti.

Mavi-siyahlı kulüp, 30 yaşındaki Danimarkalı stoperin İspanya’nın Sevilla takımından 1 yıllık kiralandığını kaydetti.

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