Bologna 1 - 2 Roma

Serie A'nın 5. haftasında Roma, Bologna'ya konuk oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 49. dakikasında Alexander Kolarov sahneye çıktı ve serbest vuruştan attığı harika golle takımını 1-0 öne geçirdi.

54'te penaltıyı Sannone ağlarla buluşturarak Bologna adına skoru eşitledi: 1-1.

Roma'da Mancini 85. dakikada rakibine dirsek atınca kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Pes etmeyen konuk ekip, 90+4'te Dzeko'nun golüyle deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Roma puanını 11'e yükseltirken, Bologna ise 7 puanda kaldı.

Serie A'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Sassuolo 3 - 0 SPAL

Sampdoria 1 - 0 Torino

Lecce 1 - 4 Napoli

Atalanta 2 - 2 Fiorentina

