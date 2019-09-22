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  5. 22 Eylül 2019 19:48

Bologna 1 - 2 Roma

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma, ligde Bologna'yı deplasmanda 90+4'te Dzeko'nun attığı golle 2-1 yendi.

Bologna 1 - 2 Roma
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Serie A'nın 5. haftasında Roma, Bologna'ya konuk oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 49. dakikasında Alexander Kolarov sahneye çıktı ve serbest vuruştan attığı harika golle takımını 1-0 öne geçirdi.

54'te penaltıyı Sannone ağlarla buluşturarak Bologna adına skoru eşitledi: 1-1.

Roma'da Mancini 85. dakikada rakibine dirsek atınca kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Pes etmeyen konuk ekip, 90+4'te Dzeko'nun golüyle deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Roma puanını 11'e yükseltirken, Bologna ise 7 puanda kaldı.

Serie A'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Sassuolo 3 - 0 SPAL
Sampdoria 1 - 0 Torino
Lecce 1 - 4 Napoli
Atalanta 2 - 2 Fiorentina

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roma , Bologna
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