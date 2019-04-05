Cengiz Ünder: Monchi ve Eusebio Di Francesco için çok üzüldüm

Cengiz Ünder, ayrılıklara üzüldüğünü belirtirken ''Monchi ve Eusebio Di Francesco için çok üzüldüm. Hayat acımasız. Futbol daha da acımasız. Beni buraya Monchi getirmişti. Gittiğini görmek beni çok üzdü. Di Francesco ise hayatım boyunca unutamayacağım tavsiyeler vermişti. Oynamadığım zamanlarda bile bana olan güvenini gösterdi. Ardından oynamayı başladım ve golleri attım. Gittikleri için gerçekten çok üzgünüm.'' sözlerini kullandı.

''ROMA'DA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM''

Türkiye'den ayrıldıktan sonra Roma'ya gelmesinin doğru tercih olduğunu söyleyen genç futbolcu, ''Başakşehir'de oynarken 9 gol atmıştım, hepsini de neredeyse sağ ayağımla atmıştım. Burada niye böyle olmadı bilmiyorum. Kader değilmiş demek. Ama kariyerimi Roma'da sürdürdüğüm için çok mutluyum. Roma'ya gitmek benim için doğru tercihti. Her zaman büyük oyunculara bakıp onlardan bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Daha da önemlisi kendi performansıma odaklanıyorum ve yaptığım hatalardan ders çıkarmaya çalışıyorum.'' diye konuştu.

''DAVID SILVA'YI ÖRNEK ALIYORUM''

Örnek aldığı futbolcuyu da açıklayan Cengiz Ünder, ''Aynı pozisyonda oynamasak bile her zaman David Silva'yı izledim. Onun oyun stilini çok beğeniyorum. Silva'yı örnek alıyorum. Roma'da kendimi hem defans hem de hücum olarak geliştirdim. Daha da geliştirebileceğimi biliyorum.'' dedi.

