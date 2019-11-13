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  5. 13 Kasım 2019 21:59

Cristiano Ronaldo'nun Sarri'ye ettiği küfür ortaya çıktı

İtalya'da son günlerde en çok konuşulan konu, Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun teknik direktörü Mauricio Sarri'ye küfür ettiği iddiasıydı. Ortaya çıkan televizyon görüntüleriyle Ronaldo'nun Sarri'ye küfür ettiği ortaya çıkarıldı.

Cristiano Ronaldo'nun Sarri'ye ettiği küfür ortaya çıktı
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Juventus'un süperstarı Cristiano Ronaldo, Milan maçının 55. dakikasında kenara gelirken Maurizio Sarri'ye küfür etti.

Oyundan çıkmasına çok sinirlenen Cristiano Ronaldo, kenara alındığını görünce çok sinirlendi. İki taraf arasında kriz olduğuna dair haberler çıkarken, Portekizli yıldızın ettiği küfür Portekizce dudak okuma uzmanları tarafından ortaya çıkarıldı.
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Dudak okuma uzmanlarına göre; Cristiano Ronaldo, kenara doğru gelirken teknik direktörü Sarri'ye, Portekizce olarak "O... ç..." dedi.

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