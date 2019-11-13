Cristiano Ronaldo'nun Sarri'ye ettiği küfür ortaya çıktı

Juventus'un süperstarı Cristiano Ronaldo, Milan maçının 55. dakikasında kenara gelirken Maurizio Sarri'ye küfür etti.

Oyundan çıkmasına çok sinirlenen Cristiano Ronaldo, kenara alındığını görünce çok sinirlendi. İki taraf arasında kriz olduğuna dair haberler çıkarken, Portekizli yıldızın ettiği küfür Portekizce dudak okuma uzmanları tarafından ortaya çıkarıldı.

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Dudak okuma uzmanlarına göre; Cristiano Ronaldo, kenara doğru gelirken teknik direktörü Sarri'ye, Portekizce olarak "O... ç..." dedi.

