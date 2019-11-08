Dünya devi AC Milan'dan Merih Demiral için 40 milyon Euro

Sezon başında Juventus'un yolunu tutan Merih Demiral henüz yeteri kadar forma şansı bulamadı. Milli futbolcu ara transferde Milan'ın yolunu tutabilir. Geçen sezonun devre arasında Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olan Merih'e bu sezon Juventus kapıları açıldı. Ancak genç oyuncu şu ana kadar sadece Hellas Verona maçında süre alabildi.

Transfer döneminin son günlerinde Juventus'un kapısını çalan Milan'ın 35 milyon Euro'luk resmi teklifi reddedilmişti. Goal İtalya'da yer alan habere göre Milan'ın, milli yıldız Merih Demiral için Ocak ayında 40 milyon Euro'luk bir teklif ile Juventus'un kapısını çalacağı iddia edildi. Haberde 21 yaşındaki oyuncunun daha fazla forma şansı bulabilmek adına teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Lokomotiv Moskova maçında Merih yerine 11'de Rugani'nin oynatılmasına da İtalyan taraftarlar tepki gösterdi. Daha önce de sosyal medya hesapları üzerinden De Ligt yerine Merih Demiral'ın oynamasına yönelik baskı yapan İtalyan taraftarlar, milli yıldızı ilk 11'de görmek istiyor.

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

1998 yılının Mart ayında dünyaya gelen Merih Demiral aslen Kocaeli’lidir ve Kocaeli doğumludur. Boyu 1.90 cm, kilosu 78'dir.

Fenerbahçe takımı alt yapısında yetişmiştir. Fenerbahçe U16, U17, ve U19 takımlarında forma giymiş 2016 sezonunda Portekiz’in Alcanenense takımına bedelsiz olarak transfer olmuştur. Daha sonra Portekiz Alcanenense, Sporting B, takımlarında forma giymiştir. 2017 yılında Alanyaspor da kiralık olarak forma giymiş 2 sezon sonra Alanyaspor takımı 3.5 Milyon Euro karşılığında bonservisini almıştır. 2019 sezonunda ise 5. milyon Euro imza ve 7 milyon Euro bonservis karşılığında İtalya Seri A ekiplerinden Sassuolo’ya transfer olmuştur. En son 2019 sezonunda ise İtalya’nın köklü kulüplerinden Juventus takımına 18 Milyon Euro bonservis ve 15 Milyon Euro imza bedeli karşılığında transferi gerçekleşmiştir.

Uzun süre Beşiktaş ve Manchester United takımlarınında transfer listesinde yer aldığı medyada sıkça gündeme geldi. Günümüzde Juventus ve Türkiye A Milli takımı ile başarılı futbol kariyerini sürdürmektedir.

