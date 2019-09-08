Eljif Elmas ayak bileğinde kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin sezon başında 16 milyon Euro bedelle Napoli'ye gönderdiği Eljif Elmas'tan kötü haber geldi.
Football Italia'da yer alan haberine göre; Makedonya Milli Takımı antrenmanında ayak bileğine darbe alan Eljif Elmas, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Antrenmanda Tomislav Iliev ile çarpışan Eljif bir anda acı içerisinde yerde kaldı. Sağ ayak bileği şişen Napoli'nin genç oyuncusunun son durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
Eljif Elmas, Letonya ile oynanacak EURO 2020 Elemeleri maçı kadrosundan çıkarıldı.