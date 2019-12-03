Emre Can, Sassuolo maçında genç taraftarın gözlüğünü parçaladı

İtalya Serie A’da Juventus’un sahasında Sassuolo ile 2-2 berabere kaldığı ve liderliği Inter’e kaptırdığı karşılaşmada 54 dakika sahada kalan Emre Can, şanssız bir olayın kahramanı oldu. Emre Can’ın maçta çektiği bir şut, tribünde maçı izlemeye gelen Rossella Bornero’nun gözlüğünün parçalanmasına neden oldu.

Juventus’ta fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu sık sık dile getiren Emre Can, bu sezon ikinci kez 11’de başladığı Sassuolo maçında pek varlık gösteremese de adından söz ettirmeyi bildi. Bir pozisyonda kaleyi yoklayan Emre Can’ın şutu, direğin üstünden dışarı gitti. O sırada maçı tribünden izleyen Rossella Bornero’nun yüzünde patlayan şut, genç kızın gözlüğünün parçalanmasına neden oldu.

Rossella Bornero, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Sonunda bugün bir varlık gösterdi. Maçta 54 dakika sahada kalan Emre Can, beni mahvetmeyi başardı” ifadelerini kullandı. Emre Can, 54. dakikada yerini Matuidi’ye bırakmıştı.

Hem Emre Can’ın performansını eleştiren hem de gözlüğünün parçalanmasını takipçileri ile paylaşan Rossella Bornero, maçın kalanını bantla birleştirdiği gözlüğü ile takip etmek zorunda kaldı. Emre Can hakkında yapılan olumsuz yorumların ardından Alman yıldızı savunmak zorunda kalan Rossella Bornero, çektiği acının takımı desteklemek uğruna yaşandığını söyledi.

“Önceden attığı Tweet absürt bir duruma gülmek içindi. Binlerce taraftarın arasında Emre Can’ın şutu beni buldu. Ne eksik ne fazla… Bu Juventus futbolcularının değerini düşürmez. Bu kale arkasında maçı takip etmek isteyenlerin aldığı bir risk…“

