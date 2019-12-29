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  5. 29 Aralık 2019 10:53

Genoa'da Motta'nın yerine teknik direktörlüğe Nicola getirildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Genoa'da Brezilya asıllı İtalyan teknik direktör Thiago Motta ile yollar ayrıldı.

Genoa'da Motta'nın yerine teknik direktörlüğe Nicola getirildi
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Genoa'da Motta'nın yerine teknik direktörlüğe Nicola getirildi Genoa Kulübü, Motta'nın yerine takımın eski futbolcularından 46 yaşındaki Davide Nicola'nın göreve getirildiğini açıkladı.

İtalyan Nicola, daha önce ülkesinde Livorno, Bari ve Udinese gibi takımları çalıştırmıştı. Serie A'da Genoa, Aurelio Andreazzoli'nin ayrılmasının ardından göreve gelen Motta yönetiminde çıktığı son 8 maçta galip gelemedi. Ligde 17 haftada 11 puan elde eden Genoa, son sırada bulunuyor.

(AA)

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